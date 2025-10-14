Повідомляють, що суперником Василя Ломаченка повинен стати легендарний Менні Пак'яо. Сам "Пак Мен" у коментарі DAILY TRIBUNE підтвердив інформація про протистояння із українським боксером, який влітку пішов на пенсію, інформує 24 Канал.

Пак'яо підтвердив інформацію про бій проти Ломаченка?

За словами культового філіппінця, наразі триває процес підготовки до бою проти Ломаченка. Їх поєдинок матиме виставковий характер.

Зустріч Пак'яо та Ломаченка повинна відбутись у грудні в США. Окрім цього філіппінський боксер повідомив, що на нього чекає грандіозний бій у січні – лютому вже наступного 2026 року. Однак свого суперника Менні поки що не назвав.

Нагадаємо, що Ломаченко оголосив про закінчення кар'єри на початку літа 2025-го. Це була вимушена міра через проблеми зі спиною, які не полишали Василя. Український боксер, який частенько вляпується у скандали, закінчив із боксом на статистиці у 21 поєдинок – 18 перемог (12 – нокаутом) та 3 поразки. У своєму останньому бою Ломаченко переміг австралійця Джорджа Камбососа (12 травня 2024 року).

Що відомо про повернення Менні Пак'яо?