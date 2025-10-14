Сообщают, что соперником Василия Ломаченко должен стать легендарный Мэнни Пакьяо. Сам "Пак Мэн" в комментарии DAILY TRIBUNE подтвердил информация о противостоянии с украинским боксером, который летом ушел на пенсию, информирует 24 Канал.
Пакьяо подтвердил информацию о бое против Ломаченко?
По словам культового филиппинца, сейчас идет процесс подготовки к бою против Ломаченко. Их поединок будет иметь выставочный характер.
Встреча Пакьяо и Ломаченко должна состояться в декабре в США. Кроме этого филиппинский боксер сообщил, что его ждет грандиозный бой в январе – феврале уже в следующем 2026 году. Однако своего соперника Мэнни пока не назвал.
Напомним, что Ломаченко объявил об окончании карьеры в начале лета 2025-го. Это была вынужденная мера из-за проблем со спиной, которые не оставляли Василия. Украинский боксер, который частенько вляпывается в скандалы, закончил с боксом на статистике в 21 поединок – 18 побед (12 – нокаутом) и 3 поражения. В своем последнем бою Ломаченко победил австралийца Джорджа Камбососа (12 мая 2024 года).
Что известно о возвращении Мэнни Пакьяо?
В ночь на 20 июля 2025 года филиппинский боксер официально вернулся в ринг. Соперником Пакьяо был Марио Барриос.
На кону стоял титул чемпиона мира по версии WBC в полусреднем весе.
Боксеры провели полный 12-раундовый поединок, в котором судьи насчитали ничью – 115:113 в пользу Барриоса и ничья 114:114 (дважды). Это был первый после 4-летней паузы поединок для филиппинца.
За спиной 46-летнего боксера 73 боя – 62 победы (39 – нокаутом), 8 поражений и 3 мировые (данные BoxRec).