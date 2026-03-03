В отличие от Олимпиады-2026, тогда Бубка использовал свое влияние для защиты интересов украинских спортсменов. О том, что произошло, рассказывал Василий Ломаченко на ютуб-канале Православные фильмы.

В ленте "Здравствуй, брат, Христос Воскрес" двукратный олимпийский чемпион вспомнил, как в 2011 году на мировом первенстве у него пытались украсть победу над Робсоном Койсенсао. Судьи отдали преимущество сопернику Ломаченко на один балл. Это поражение лишало украинца возможности принять участие в Олимпийских играх-2012 в Лондоне.

Однако свою роль сыграл Сергей Бубка. Президент НОК настоял, чтобы апелляцию, которую подала украинская сторона, рассмотрели, и вынесли решение в пользу Ломаченко. Привлеченность чиновника к положительному результату обжалования подтвердил и вице-президент Федерации бокса Украины Игорь Гайдамака. Бубка использовал свой авторитет и влияние на мировой спорт, чтобы убедить судей изменить решение.

Благодаря вмешательству главы НОК Василий Ломаченко получил олимпийскую лицензию, а впоследствии в Лондоне стал триумфатором соревнований и выиграл свое второе золото.

