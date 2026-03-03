В отличие от Олимпиады-2026, тогда Бубка использовал свое влияние для защиты интересов украинских спортсменов. О том, что произошло, рассказывал Василий Ломаченко на ютуб-канале Православные фильмы.
Как Бубка помог Ломаченко попасть на Олимпиаду?
В ленте "Здравствуй, брат, Христос Воскрес" двукратный олимпийский чемпион вспомнил, как в 2011 году на мировом первенстве у него пытались украсть победу над Робсоном Койсенсао. Судьи отдали преимущество сопернику Ломаченко на один балл. Это поражение лишало украинца возможности принять участие в Олимпийских играх-2012 в Лондоне.
Однако свою роль сыграл Сергей Бубка. Президент НОК настоял, чтобы апелляцию, которую подала украинская сторона, рассмотрели, и вынесли решение в пользу Ломаченко. Привлеченность чиновника к положительному результату обжалования подтвердил и вице-президент Федерации бокса Украины Игорь Гайдамака. Бубка использовал свой авторитет и влияние на мировой спорт, чтобы убедить судей изменить решение.
Благодаря вмешательству главы НОК Василий Ломаченко получил олимпийскую лицензию, а впоследствии в Лондоне стал триумфатором соревнований и выиграл свое второе золото.
Кто из боксеров высказался в поддержку Бубки после заявления Гераскевича?
- Одним из первых сообщение в фейсбуке с комплиментами в адрес Сергея Бубки после выступления Владислава Гераскевича в Верховной Раде обнародовал именно Василий Ломаченко.
- Впоследствии в ситуация вмешалась жена Александра Усика Екатерина, которая призвала "не разбрасываться олимпийскими чемпионами". Сам трижды абсолютный чемпион мира также стал на защиту Бубки, обнародовав совместное фото с ним.
- "Поддержку и уважение" Сергею Бубке выразила и бывшая чемпионка мира, а ныне спортивный функционер Алина Шатерникова.
- В общем призыв Владислава Гераскевича лишить Бубку звания Героя Украины из-за отсутствия четкой проукраинской позиции разделил спортивное сообщество. Гераскевича поддержали такие известные деятели спорта как Мирон Маркевич, Жан Беленюк, Дмитрий Сосновский.