Свою позицию бывшая чемпионка мира по профессиональному боксу опубликовала на странице в фейсбуке. Шатерникова выразила уважение к достижениям легендарного легкоатлета, а ныне представителя Международного олимпийского комитета, сообщает 24 Канал.

Что сказала Шатерникова?

Заявление Шатерниковой появилось после выступления украинского спортсмена Владислава Гераскевича в Верховной Раде, где он призвал лишить Сергея Бубку звания Героя Украины из-за непрозрачных действий и позиции относительно войны с Россией.

Нет времени писать длинные посты, имею много ежедневной кропотливой работы по развитию украинского спорта и поддержки через спорт ветеранов. Времена шариковых продолжаются, моя поддержка и уважение Сергею Назаровичу,

– написала звездная в прошлом боксерша.

Шатерниковой сразу ответил Владислав Гераскевич. Скелетонист написал в Threads, что Алина ничего не знает о призере юношеских Олимпийских игр по боксу Максиме Галиничеве, который погиб в бою под Кременной на Луганщине.

Кто такая Алина Шатерникова?

Алина Шатерникова – бывшая украинская профессиональная боксерка, многократная чемпионка мира и Европы, которая после завершения активной спортивной карьеры заняла административную роль в развитии бокса в Украине.

Как вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины, она занимается поддержкой спорта и ветеранов, а также часто комментирует значительные события в украинском спорте.

Кто из известных людей поддержал Бубку?