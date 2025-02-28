Joga Bonito в английской "трясине": клуб украинца забил феноменальный гол – видео шедевра

В четверг, 27 февраля, состоялся стартовый матч 34 тура Второй лиги Англии по футболу. В нем Барроу дома принимал Карлайл Юнайтед.

Гости одержали минимальную победу со счетом 1:0. Единственный гол в этом поединке стал настоящим шедевром и точно будет претендовать на статус лучшего в дивизионе за весь сезон.

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Невероятное взятие ворот

Его забил Мэттью Деннис на 19-й минуте. Английский нападающий завершил точным ударом комбинацию во время которой было отдано две подряд передачи пяткой, сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky Sports.

Карлайл Юнайтед забил великолепный гол: смотрите видео

К слову. Эта победа стала первой для известного тренера Марка Хьюза в Карлайл Юнайтед, который он возглавил в начале февраля. Сейчас команда занимает последнее место в турнирной таблице и отстает на два зачетных балла от зоны спасения.

Напомним, что за Карлайл Юнайтед также выступает украинец Антон Дудик. 20-летний воспитанник академий Волыни и Шахтера в основном играет за дубль английской команды, но уже отмечался и результативными действиями за основной коллектив. Он имеет контракт с клубом до окончания сезона-2024/2025.