Рой Кин высказался по поводу легендарных футболистов разных эпох. Легенда Манчестер Юнайтед признался, кого считает лучшими игроками в истории этого вида спорта, сообщает 24 канал со ссылкой на GiveMeSport.

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Есть ли в списке Пеле или Месси?

Рой Кин в свое время играл в "золотые годы" Английской Премьер-лиги, где собралось немало именитых футболистов. В частности, легенда Манчестер Юнайтед был партнером молодого Криштиану Роналду.

Кин также смог видеть игру Лионеля Месси в Барселоне, который как и Роналду, только начинал свой путь в футболе. Ирландец застал выступления игроков, которые уже проявили себя в футболе и завоевали немало клубных и индивидуальных трофеев.

Легенда Манчестер Юнайтед составил свой список трех лучших игроков в истории футбола. Эта компания могла стать ночным ужасом для защитников и без шансов сокрушить любого соперника.

Лучшие футболисты в истории? Криштиану Роналду, Диего Марадона и Зинедин Зидан. Это невероятные футболисты,

– сказал Кин.

Напомним, что Рой Кин выступал в составе Манчестер Юнайтед с 1993 по 2005 годы. Вместе с "красными дьяволами" ирландец выиграл 18 трофеев. В частности, 7 титулов чемпиона Англии и трофей Лиги чемпионов.