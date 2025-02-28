Рой Кін висловився щодо легендарних футболістів різних епох. Легенда Манчестер Юнайтед зізнався, кого вважає найкращими гравцями в історії цього виду спорту, повідомляє 24 канал із посиланням на GiveMeSport.

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Чи є у списку Пеле або Мессі?

Рой Кін свого часу грав у "золоті роки" Англійської Прем'єр-ліги, де зібралось чимало іменитих футболістів. Зокрема, легенда Манчестер Юнайтед був партнером молодого Кріштіану Роналду.

Кін також зміг бачити гру Ліонеля Мессі в Барселоні, який як і Роналду, тільки починав свій шлях у футболі. Ірландець застав виступити гравців, які вже проявили себе у футболі та здобули чимало клубних та індивідуальних трофеїв.

Легенда Манчестер Юнайтед склав свій список трьох найкращих гравців в історії футболу. Ця компанія могла стати нічним жахом для захисників та без шансів розтрощити будь-якого суперника.

Найкращі футболісти в історії? Кріштіану Роналду, Дієго Марадона та Зінедін Зідан. Це неймовірні футболісти,

– сказав Кін.

Нагадаємо, що Рой Кін виступав у складі Манчестер Юнайтед з 1993 по 2005 роки. Разом з "червоними дияволами" ірландець виграв 18 трофеїв. Зокрема, 7 титулів чемпіона Англії та трофей Ліги чемпіонів.