Гості здобули мінімальну перемогу з рахунком 1:0. Єдиний гол у цьому поєдинку став справжнім шедевром і точно буде претендувати на статус найкращого в дивізіоні за весь сезон.

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Неймовірне взяття воріт

Його забив Меттью Денніс на 19-й хвилині. Англійський нападник завершив точним ударом комбінацію під час якої було віддано дві поспіль передачі п'ятою, повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky Sports.

Карлайл Юнайтед забив чудовий гол: дивіться відео

До слова. Ця перемога стала першою для відомого тренера Марка Х'юза в Карлайл Юнайтед, який він очолив на початку лютого. Наразі команда посідає останнє місце в турнірній таблиці та відстає на два залікові бали від зони порятунку.

Нагадаємо, що за Карлайл Юнайтед також виступає українець Антон Дудік. 20-річний вихованець академій Волині та Шахтаря здебільшого грає за дубль англійської команди, але вже відзначався й результативними діями за основний колектив. Він має контракт із клубом до закінчення сезону-2024/2025.