Манчестер Юнайтед готов продать 38 футболистов
- Манчестер Юнайтед готов продать 38 футболистов, оставив неприкосновенными лишь четырех игроков.
- Клуб хочет получить средства от продажи, чтобы профинансировать входящие трансферы.
"Красные дьяволы" после завершения тренерской карьеры сэра Алекса Фергюсона никак не могут вернуться на вершину английского футбола. Они проваливают очередной сезон на внутренней арене, из-за чего в клубе могут пойти на кардинальные шаги.
Сейчас Манчестер Юнайтед близок к финишу на самом низком месте в чемпионате Англии за последние 50 лет. Руководство клуба разочаровано такими результатами, поэтому уже во время межсезонья в составе команды могут произойти большие изменения, сообщает 24 Канал со ссылкой на Football Transfers.
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Масштабная перестройка
Боссы "красных дьяволов" готовы рассмотреть любое предложение о продаже своих игроков, которое поступит после завершения нынешней кампании. Сейчас в официальную заявку первой команды входит 42 футболиста и только четверо из них не будут доступны для потенциальных покупателей.
В список неприкасаемых попали капитан Бруну Фернандеш, защитники Патрик Доргу и Харри Магуайр, а также 22-летний правый вингер Амад Диалло. Известно, что точно команду покинут трое игроков, у которых заканчиваются контракты – Кристиан Эриксен, Джонни Эванс и Виктор Линделеф.
Кроме этой тройки Манчестер Юнайтед хочет избавиться от атакующего квартета Алехандро Гарначо, Расмус Хойлунд, Антони и Маркус Рэшфорд. За них руководство хочет получить немалые средства, которые перенаправит на входные трансферы.
Справка. В сезоне-2024/2025 подопечные Рубена Аморима занимают 15 место в турнирной таблице АПЛ, набрав лишь 39 зачетных баллов после 35 туров. Ниже "красные дьяволы" в последний раз финишировали в кампании-1973/1974, когда вылетели из элитного дивизиона.
Отметим, что единственным шансом спасти нынешний сезон для Манчестер Юнайтед является победа в Лиге Европы. Манкунианцы уже дошли до полуфинала, где в первом матче на выезде против Атлетика одержали разгромную победу со счетом 3:0.