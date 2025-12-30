Экс-футболиста Динамо Гармаша мобилизовали: где сейчас звездный игрок и служит ли он в ВСУ
- Денис Гармаш мобилизован в ВСУ и проходит базовую общую военную подготовку.
- Сергей Рыбалка рассказал детали о состоянии дел у Гармаша.
Украинский футболист Денис Гармаш вынужденно поставил свою карьеру на паузу. До недавнего времени экс-игрок Динамо представлял клуб Лесное.
В конце ноября Гармаш был мобилизован в ряды ВСУ. После этого информация о делах Дениса не была публичной, но экс-партнер хавбека по Лесному Сергей Рыбалка в интервью Украинскому футболу поделился доступной ему информацией, сообщает 24 Канал.
Где сейчас Денис Гармаш?
Гармаша тогда остановили ночью во время комендантского часа. Футболиста доставили в ТЦК, после чего направили на прохождение ВЛК.
Рыбалка же рассказал, что Гармаш уже проходит БОВП (базовую общую военную подготовку). Похоже, что футбольная карьера Дениса подошла к завершению.
Мы с ним общаемся, так. Сейчас Гармаш проходит базовую военную подготовку. А дальше будет служить,
– рассказал Рыбалка.
Что произошло с Гармашем?
Отметим, что сначала канал ЗАВТРАК ХИМЕРЫ сообщал, что к Денису применяли силу и требовали от него взятку. Однако позже ТЦК и сам футболист опровергли эту информацию.
К слову, Лесное объявил о банкротстве как раз перед мобилизацией Гармаша. Клуб имел финансовые проблемы и не смог появиться на два выездных матча Второй лиги.
В итоге команду исключили из турнира. Рыбалка же после этого нашел новый клуб, став игроком Лопатина. Эта команда играет во второй лиге чемпионата Львовской области.
Что известно о Денисе Гармаше?
- Полузащитник является воспитанником Динамо, за которое отыграл 16 лет. В составе киевлян Денис провел 360 матчей, оформив 54 гола и 45 ассистов.
- Вместе с киевлянами Гармаш выиграл 11 трофеев, в том числе четыре чемпионства УПЛ. Также игрок выступал за Ризеспор, Осиек, Металлист 1925 и Лесное.
- В сборной Украины Гармаш отыграл 31 матч, забив два гола. Денис попадал в заявку "сине-желтых" на Евро-2012 и Евро-2016.
- Также хавбеку покорялся трофей на юношеском уровне. Вместе со сборной Украины U-19 Гармаш стал чемпионом Европы в 2009 году.