Экс-футболиста Динамо Гармаша мобилизовали: где сейчас звездный игрок и служит ли он в ВСУ

Украинский футболист Денис Гармаш вынужденно поставил свою карьеру на паузу. До недавнего времени экс-игрок Динамо представлял клуб Лесное.

В конце ноября Гармаш был мобилизован в ряды ВСУ. После этого информация о делах Дениса не была публичной, но экс-партнер хавбека по Лесному Сергей Рыбалка в интервью Украинскому футболу поделился доступной ему информацией, сообщает 24 Канал.

Где сейчас Денис Гармаш?

Гармаша тогда остановили ночью во время комендантского часа. Футболиста доставили в ТЦК, после чего направили на прохождение ВЛК.

Рыбалка же рассказал, что Гармаш уже проходит БОВП (базовую общую военную подготовку). Похоже, что футбольная карьера Дениса подошла к завершению.

Мы с ним общаемся, так. Сейчас Гармаш проходит базовую военную подготовку. А дальше будет служить,

– рассказал Рыбалка.

Что произошло с Гармашем?

Отметим, что сначала канал ЗАВТРАК ХИМЕРЫ сообщал, что к Денису применяли силу и требовали от него взятку. Однако позже ТЦК и сам футболист опровергли эту информацию.

К слову, Лесное объявил о банкротстве как раз перед мобилизацией Гармаша. Клуб имел финансовые проблемы и не смог появиться на два выездных матча Второй лиги.

В итоге команду исключили из турнира. Рыбалка же после этого нашел новый клуб, став игроком Лопатина. Эта команда играет во второй лиге чемпионата Львовской области.

Что известно о Денисе Гармаше?