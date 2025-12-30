Наприкінці листопада Гармаш був мобілізований до лав ЗСУ. Після цього інформація про справи Дениса не була публічною, але експартнер хавбека по Лісному Сергій Рибалка в інтерв'ю Українському футболу поділився доступною йому інформацією, повідомляє 24 Канал.

Де зараз Денис Гармаш?

Гармаша тоді зупинили вночі під час комендантської години. Футболіста доставили до ТЦК, після чого направили на проходження військово-лікарняної комісії.

Рибалка ж розповів, що Гармаш вже проходить БЗВП (базову загальну військову підготовку). Схоже, що футбольна кар'єра Дениса підійшла до завершення.

Ми з ним спілкуємося, так. Нині Гармаш проходить базову військову підготовку. А далі буде служити,

– розповів Рибалка.

Що сталось із Гармашем?

Зазначимо, що спочатку канал СНІДАНОК ХИМЕРИ повідомляв, що до Дениса застосовували силу та вимагали від нього хабар. Проте пізніше ТЦК та сам футболіст спростували цю інформацію.

До слова, Лісне оголосив про банкрутство як раз перед мобілізацією Гармаша. Клуб мав фінансові проблеми та не зміг з'явитися на два виїзних матчі Другої ліги.

У підсумку команду виключили з турніру. Рибалка ж після цього знайшов новий клуб, ставши гравцем Лопатина. Ця команда грає у другій лізі чемпіонату Львівської області.

