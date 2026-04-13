Попри інформацію про службу в лавах ЗСУ, ексгравець збірної України продовжує футбольну кар'єру на любительському рівні. Зіркового новачка встигли презентувати на сторінці АФК Титан в інстаграмі, однак невдовзі повідомлення видалили, передає 24 Канал.
Де був Гармаш останні півроку?
У листопаді 2025 року Денис Гармаш був мобілізований до лав Збройних сил України. Він не мав відстрочки чи бронювання та після проходження ВЛК обрав службу в одному з підрозділів.
Згодом стало відомо, що футболіст долучився до Сил безпілотних систем і проходить підготовку.
Що відомо про новий клуб Гармаша?
Аматорський футбольний клуб Титан виступає у чемпіонаті Київської області.
Гучне підсилення складу. Футболіст із величезним досвідом виступів на найвищому рівні, характером і переможним менталітетом – тепер частина нашої команди. Його енергія, боротьба на кожному метрі поля та бажання перемагати – це саме те, що підсилює Титан у вирішальний момент сезону,
– йдеться у повідомленні клубу.
Останнім професійним клубом у кар'єрі Гармаша було Лісне з чемпіонату Другої ліги, після чого він перейшов на аматорський рівень.
Основні досягнення Гармаша
- Денис Гармаш народився у Луганській області. З 17 років виступав у складі Динамо.
- У вересні 2007 року вийшов на заміну замість Аїли Юссуфа в товариській зустрічі на 80-річчя клубу проти Мілана (2:2). Після матчу президент італійського клубу Адріано Галліані відзначив його гру.
- У складі Динамо Гармаш провів 237 матчів, в яких забив 34 голи. На рахунку футболіста також 31 гра та два м'ячі за національну збірну Україну.