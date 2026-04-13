Попри інформацію про службу в лавах ЗСУ, ексгравець збірної України продовжує футбольну кар'єру на любительському рівні. Зіркового новачка встигли презентувати на сторінці АФК Титан в інстаграмі, однак невдовзі повідомлення видалили, передає 24 Канал.

Де був Гармаш останні півроку?

У листопаді 2025 року Денис Гармаш був мобілізований до лав Збройних сил України. Він не мав відстрочки чи бронювання та після проходження ВЛК обрав службу в одному з підрозділів.

Згодом стало відомо, що футболіст долучився до Сил безпілотних систем і проходить підготовку.

Що відомо про новий клуб Гармаша?

Аматорський футбольний клуб Титан виступає у чемпіонаті Київської області.

Гучне підсилення складу. Футболіст із величезним досвідом виступів на найвищому рівні, характером і переможним менталітетом – тепер частина нашої команди. Його енергія, боротьба на кожному метрі поля та бажання перемагати – це саме те, що підсилює Титан у вирішальний момент сезону,

– йдеться у повідомленні клубу.

Останнім професійним клубом у кар'єрі Гармаша було Лісне з чемпіонату Другої ліги, після чого він перейшов на аматорський рівень.

