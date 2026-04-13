Несмотря на информацию о службе в рядах ВСУ, экс-игрок сборной Украины продолжает футбольную карьеру на любительском уровне. Звездного новичка успели представить на странице АФК Титан в инстаграме, однако вскоре сообщение удалили, передает 24 Канал.

Где был Гармаш последние полгода?

В ноябре 2025 года Денис Гармаш был мобилизован в ряды Вооруженных сил Украины. Он не имел отсрочки или бронирования и после прохождения ВВК выбрал службу в одном из подразделений.

Впоследствии стало известно, что футболист присоединился к Силам беспилотных систем и проходит подготовку.

Что известно о новом клубе Гармаша?

Любительский футбольный клуб Титан выступает в чемпионате Киевской области.

Громкое усиление состава. Футболист с огромным опытом выступлений на самом высоком уровне, характером и победным менталитетом – теперь часть нашей команды. Его энергия, борьба на каждом метре поля и желание побеждать – это именно то, что усиливает Титан в решающий момент сезона,

– говорится в сообщении клуба.

Последним профессиональным клубом в карьере Гармаша было Лесное из чемпионата Второй лиги, после чего он перешел на любительский уровень.

