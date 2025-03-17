Шеф, давай по газам, – Милевский вспомнил, чем завершилась его встреча с ТЦК

Бывший форвард Динамо и сборной Украины поделился своей историей общения с представителями ТЦК. Незаурядное событие случилось летом прошлого года.

Тогда Артем Милевский вместе со своим другом Сергеем Третьяком, который осенью сбежал из Украины, снимали дом под Киевом. К ним в гости приехали девушки из Одессы, пишет 24 Канал со ссылкой на видео в телеграмме.

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Милевского едва не "бусифицировали"

Утром легенда Динамо и сборной Украины решил угодить благородным барышням и приобрести им шампанское. По дороге на заправку Артем увидел "бусик" с работниками ТЦК.

"Приехали девушки из Одессы где-то в июле. Ну там дом, бассейн, все помнят этот дом. Ну там движ, просекко, шампанское. 05:00 утра, комендантский час, закончилось просекко. Им всем плохо, нужно просекко.

Я вызываю такси где-то в 05:30, приезжаю на заправку, взял себе и таксисту хот-доги. Буквально за 5 минут все купил, девушкам две бутылки шампанского, чтобы отстали. Я выхожу такой с хот-догами и стоит бус это где-то было уже половина шестого.

Выходят люди в форме. Молодой человек говорит: "Можно ваши документы, Дию". Я говорю "да", подхожу и думаю себе, сейчас не разбираясь запихнут меня в тот бус, как на видео из соцсетей. И кто-то из старших говорит: "Вы что травите, это Артем Милевский, отпустите его". Я быстро беру тот хот-дог, пакет, иду в машину. Говорю водителю, шеф, давай по газам пока не передумали", – рассказал Милевский.

Напомним, что Артем Милевский сейчас активно ведет свои социальные сети и общается с болельщиками. Экс-форвард Динамо также выступает за медиакоманду Игнис, где его партнерами являются его давний друг Александр Алиев и бывший игрок Карпат Михаил Кополовец.

Недавно Милевский прокомментировал допинг-скандал с Михаилом Мудриком. Артем сравнил ситуацию с экс-звездой Динамо Романом Еременко.