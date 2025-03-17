Тоді Артем Мілевський разом зі своїм другом Сергієм Третьяком, який восени втік з України, знімали будинок під Києвом. До них в гості приїхали дівчата з Одеси, пише 24 Канал з посиланням на відео в телеграмі.

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Мілевського ледь не "бусифікували"

Вранці легенда Динамо та збірної України вирішив догодити благородним панянкам та придбати їм шампанське. По дорозі на заправку Артем побачив "бусик" з працівниками ТЦК.

"Приїхали дівчата з Одеси десь в липні. Ну там дім, басейн, всі пам’ятають цей будинок. Ну там двіж, просекко, шампанське. 05:00 ранку, комендантська година, закінчилося просекко. Їм всім погано, потрібне просекко.

Я викликаю таксі десь о 05:30, приїжджаю на заправку, взяв собі і таксисту хот-доги. Буквально за 5 хвилин все купив, дівчатам дві пляшки шампанського, щоб відстали. Я виходжу такий з хот-догами і стоїть бус це десь було вже половина шостої.

Виходять люди в формі. Молодий чоловік каже: "Можна ваші документи, Дію". Я кажу "так", підходжу і думаю собі, зараз не розбираючись запхають мене в той бус, як на відео з соцмереж. І хтось з старших каже: "Ви що травите, це Артем Мілевський, відпустіть його". Я швидко беру той хот-дог, пакет, йду в машину. Кажу водію, шеф, давай по газах поки не передумали", – розповів Мілевський.

Нагадаємо, що Артем Мілевський наразі активно веде свої соціальні мережі та спілкується з вболівальниками. Ексфорвард Динамо також виступає за медіакоманду Ігніс, де його партнерами є його давній друг Олександр Алієв та колишній гравець Карпат Михайло Кополовець.

Нещодавно Мілевський прокоментував допінг-скандал з Михайлом Мудриком. Артем порівняв ситуацію з ексзіркою Динамо Романом Єременком.