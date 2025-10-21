Футболисты прячутся в багажниках, чтобы избежать мобилизации: клуб отреагировал на обвинения

В СМИ появилась информация, что футбольному клубу Кудривка отказали в предоставлении статуса представителя объекта критической инфраструктуры. Клуб якобы не может бронировать футболистов от мобилизации, в результате чего игроки добираются на тренировки в багажниках.

Информацию сообщил Игорь Бурбас в своей программе на ютуб-канале BurBuzz. В пресс-службе Кудривки в комментарии 24 канала высказались относительно заявления блогера.

Читайте также Скандальный форвард Динамо получил благодарность от ВСУ: ранее он делал пророссийские репосты

Что сказал Бурбас о Кудривке?

По информации Игоря Бурбаса, футболисты получают бронирование от службы в армии через "левые" предприятия.

По словам блогера, игроки Кудривки вынуждены ездить на тренировки в багажниках автомобилей одноклубников, которые имеют отсрочку.

Как заявление блогера прокомментировали в клубе?

В пресс-службе Кудривки прокомментировали заявление инсайдера Бурбаса о ситуации с бронированием в клубе.

Игоря Бурбаса комментировать не будем. Есть журналисты, которые критикуют игру команды, не только нашей, а вообще украинский футбол. Однако Игорь почему-то выбрал такую стратегию, что он часто придумывает инфоповоды для хайпа и просто оскорбляет украинские команды,

– сказали в пресс-службе клуба.

Что известно о Кудривке в УПЛ?