Футболисты прячутся в багажниках, чтобы избежать мобилизации: клуб отреагировал на обвинения
- Игорь Бурбас сообщил, что Кудривке отказали в предоставлении статуса представителя критической инфраструктуры, а футболисты ездят в багажнике на тренировки.
- В пресс-службе клуба высказались о заявлении блогера относительно бронирования футболистов.
В СМИ появилась информация, что футбольному клубу Кудривка отказали в предоставлении статуса представителя объекта критической инфраструктуры. Клуб якобы не может бронировать футболистов от мобилизации, в результате чего игроки добираются на тренировки в багажниках.
Информацию сообщил Игорь Бурбас в своей программе на ютуб-канале BurBuzz. В пресс-службе Кудривки в комментарии 24 канала высказались относительно заявления блогера.
Что сказал Бурбас о Кудривке?
По информации Игоря Бурбаса, футболисты получают бронирование от службы в армии через "левые" предприятия.
По словам блогера, игроки Кудривки вынуждены ездить на тренировки в багажниках автомобилей одноклубников, которые имеют отсрочку.
Как заявление блогера прокомментировали в клубе?
В пресс-службе Кудривки прокомментировали заявление инсайдера Бурбаса о ситуации с бронированием в клубе.
Игоря Бурбаса комментировать не будем. Есть журналисты, которые критикуют игру команды, не только нашей, а вообще украинский футбол. Однако Игорь почему-то выбрал такую стратегию, что он часто придумывает инфоповоды для хайпа и просто оскорбляет украинские команды,
– сказали в пресс-службе клуба.
Что известно о Кудривке в УПЛ?
Кудривка впервые в истории вышла в элитный дивизион чемпионата Украины, обыграв Ворсклу в стыковых матчах за повышение в классе.
Кудривка занимает 11 место в турнирий таблице после девяти сыгранных туров УПЛ. В активе команды из Черниговской области – 11 очков (3 победы, 9 ничьих и 4 поражения).
В следующем матче Кудривка сыграет против Шахтера в 10-м туре чемпионата Украины 2025/2026. Игра запланирована на 26 октября.