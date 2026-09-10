На днях стало известно о мобилизации бывшего футболиста Черноморца. Что Балашов вошел в состав НГУ, сообщил сайт Sport.ua.

Что известно о мобилизации Балашова

В течение длительного времени 35-летний бывший вингер "моряков" выступал на любительском уровне. С 2023 года Балашов играл за Штурм (Иванков), одесские Пальмиру и Титан, а также Энергетик (Теплодар).

По информации источника, однажды спортсмен привлек внимание представителей ТЦК и СП в Одессе. Впоследствии Виталий присоединился к 11-й бригаде НГУ.

В ноябре 2011 года футболист забил первый гол на новом стадионе "Черноморец". Одесская команда тогда сыграла вничью 2:2 с Карпатами. Балашов реализовал пенальти в первом тайме.

Больше всего матчей он провел именно в составе "Черноморца", цвета которого защищал в период с 2009 по 2015 год, с годовым перерывом на аренду в Говерле.

Что известно о карьере Виталия Балашова

В 109 матчах за одесскую команду вингер отличился 12 голами и 12 голевыми передачами. После периода в Одессе Балашов выступал также в краковской Висле, донецком Олимпике, а также в клубах из Молдовы, Беларуси, России и Казахстана.

За различные украинские сборные забил четыре гола в 16 матчах. Отметим, что ранее в армию призывались также другие футболисты, имеющие опыт выступлений за национальную сборную.