Днями стало відомо про мобілізацію колишнього футболіста Чорноморця. Про те, що Балашов став частиною НГУ повідомив сайт Sport.ua.

Що відомо про мобілізацію Балашова

Протягом тривалого часу 35-річний колишній вінгер "моряків" виступав на аматорському рівні. З 2023-го Балашов грав за Штурм (Іванків), одеські Пальміру та Титан, а також Енергетик (Теплодар).

За інформацією джерела, одного дня спортсмен став об’єктом уваги представників ТЦК та СП в Одесі. Згодом Віталій долучився до 11-ї бригади НГУ.

У листопаді 2011 року футболіст забив перший гол на новому стадіоні Чорноморець. Одеська команда тоді "розписала мирову" 2:2 з Карпатами. Балашов реалізував пенальті у першому таймі.

Найбільше поєдинків він провів саме у складі Чорноморця, кольори якого захищав у період з 2009-го по 2015 рік, з річною перервою на оренду у Говерлі.

Що відомо про кар’єру Віталія Балашова

У 109 матчах за одеську команду вінгер відзначився 12 голами та 12 асистами. Після періоду в Одесі Балашов виступав також у краківській Віслі, донецькому Олімпіку, а також у клубах з Молдови, Білорусі, Росії та Казахстану.

За різні українські збірні забив чотири голи у 16 матчах.