В пятницу, 29 августа, состоялись матчи второго тура итальянской Серии А. В одном из них Лечче дома принимал Милан.

Гости одержали уверенную победу со счетом 2:0. Этот поединок стал особенным для звездного Луки Модрича, сообщает 24 Канал.

Читайте также Европейский клуб отказался продавать игрока в Россию из-за моральных соображений

Какое достижение покорилось Модричу?

39-летний хорватский полузащитник проводил третий официальный матч в составе Милана. В нем он отметился дебютным ассистом, который к тому же стал победным.

Арбитр матча не засчитал два гола, которые забили подопечные Массимилиано Аллегри – сначала из-за фола, а впоследствии причиной стал офсайд. А уже на 66-й минуте встречи наконец взятие ворот было легальным.

Рубен Лофтус-Чик открыл счет после передачи именно Луки Модрича. Хорват выполнил великолепный навес со штрафного, который головой замкнул английский полузащитник.

Благодаря этому результативному действию Модрич переписал историю Серии А. Он стал самым возрастным автором ассиста в элитном итальянском дивизионе среди полузащитников.

Точку же в матче поставил Кристиан Пулишич, который на 86-й минуте забил гол. Он классно поборолся после выноса Меньяна и уверенно переиграл голкипера хозяев.

Как Модрич отдал дебютный ассист в Серии А: смотрите видеообзор матча Лечче – Милан

К слову. В предыдущем матче Лука Модрич установил еще один рекорд. Он стал самым возрастным дебютантом Серии А.

Напомним, что невероятно сезон в Италии начал 18-летний украинский форвард Богдан Попов. Накануне он отметился уже третьим голом в двух матчах в составе Эмполи.