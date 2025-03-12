Барселона отказалась от подписания звезды Ливерпуля Мохамеда Салаха из-за бойкота со стороны игроков

Египтянин уже летом может стать свободным агентом и выбрать себе новую команду. Одним из претендентов на Салаха была Барселона, но ей пришлось выйти из гонки за нападающим.

Уже летом Мохамед Салах может стать свободным агентом. Египетский нападающий имеет контракт с Ливерпулем до завершения текущего сезона и пока его не пролонгировал.

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Путь в Каталонию закрыт

Поэтому неудивительно, что звездой мерсисайдского клуба заинтересовались другие топ-команды. Как сообщает 24 Канал со ссылкой на El Nacional, кандидатурой Салаха интересовалась Барселона.

Каталонцев соблазняла идея подписания топ-футболиста бесплатно. Впрочем этот возможный трансфер встретил негативную реакцию со стороны команды, ведь лидеры "блаугранас" Рафинья и Ламин Ямаль выступили против.

Они считают, что приход Мохамеда разрушит баланс в атаке команды Флика и притормозит развитие Ямаля. Египтянин выступает как раз на правом фланге нападения, как и Ламин.

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Салах выступает за Ливерпуль с 2017 года. Текущий сезон получается сказочным для 32-летнего форварда. Он уже успел отметиться 32 голами и 22 ассистами в 42-х играх за "красных".

Его команда уверенно лидирует в чемпионате Англии, имея отрыв от Арсенала аж в 15 очков. А вот из Лиги чемпионов Ливерпуль уже вылетел, в 1/8 финала команда Арне Слота проиграла в серии пенальти ПСЖ.