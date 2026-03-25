Мохаммед Салах сенсационно объявил об уходе из Ливерпуля: клуб принял неожиданное решение

Ливерпуль проводит нестабильный сезон и уже выбыл из борьбы за трофей в АПЛ. Теперь же фанаты мерсисайдцев получили очередную неприятную весть.

В конце текущего сезона Ливерпуль потеряет одного из своих лидеров Мохаммеда Салаха. Об этом мерсисайдский клуб сообщил у себя на официальном сайте.

Когда Салах уйдет из Ливерпуля?

Кроме того, игрок записал видеопослание для фанатов, которое оставил у себя в инстаграм. На нем Мохаммед признается в любви к команде и благодарит фанатов за поддержку.

К сожалению, я оставлю Ливерпуль в конце этого сезона. Никогда не мог представить, насколько глубоко этот клуб, город и люди станут частью моей жизни. Ливерпуль – это не просто футбольный клуб. Это страсть, история, дух. Это невозможно объяснить словами тем, кто не является частью этого клуба,

– признался Мохаммед

"Мы праздновали победы, получали важнейшие трофеи и боролись вместе в самые тяжелые моменты нашей жизни. Я хочу поблагодарить всех, кто был частью клуба на протяжении моего времени здесь. Особенно моим партнерам по команде – бывшим и нынешним. И, конечно, болельщикам. У меня не хватает слов", – говорит египтянин.

Вы оказывали поддержка в лучшие моменты моей карьеры и оставались рядом в самые тяжелые времена. Это то, чего я никогда не забуду и что навсегда останется со мной. Уходить всегда нелегко. Вы подарили мне лучшее время в моей жизни. Я всегда буду одним из вас. Этот клуб всегда будет моим домом. Спасибо за все, благодаря вам я никогда не буду одинок,

– резюмировал Салах.

Как Салах попрощался с фанатами: смотреть видео

Интересно. что контракт Мохаммеда с Ливерпулем действует до лета 2027 года. Однако, по информации Фабрицио Романо, клуб договорился с Салахом о бесплатном уходе уже этим летом.

Что известно о карьере Салаха в Ливерпуле?

Напомним, что Мохаммед пришел в Ливерпуль летом 2017-го. Мерсисайдцы заплатили Роме за вингера около 42 миллионов евро. Салах сразу стал лидером нападения команды.

За девять сезонов египтянин провел 435 матчей, оформив 255 голов. Это позволило ему подняться на третье место в рейтинге бомбардиров в истории Ливерпуля.

На счету Салаха девять трофеев в составе мерсисайдцев, в том числе триумф в Лиге чемпионов и два чемпионства в АПЛ. Кроме того, Мохаммед аж пять раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии.

