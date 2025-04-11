Салах официально продлил контракт с Ливерпулем
- Мохаммед Салах продлил контракт с Ливерпулем, возможный срок до 2027 года.
- Салах доволен новым соглашением, надеясь на выигрыш трофеев и наслаждение от футбола.
- В сезоне-2024/2025 Салах сыграл 45 матчей, забил 32 гола и отдал 22 ассиста за Ливерпуль.
- Салах выступает за Ливерпуль с 2017 года.
Мохаммед Салах остается в Ливерпуле. Звездный футболист продлил контракт с клубом.
Ранее появилась информация, что Мохаммед Салах может покинуть Ливерпуль в конце сезона. Он выдвинул клубу определенные условия.
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Салах продлил контракт
Детали нового соглашения не раскрываются, однако была информация, что оно будет рассчитано до лета 2027 года.
Сам футболист отметил, что очень взволнован. Сейчас у них замечательная команда и раньше была, пишет 24 канал со ссылкой на Ливерпуль.
Я подписал контракт, потому что думаю, что у нас есть шанс выиграть трофеи, наслаждаясь футболом. Это здорово, у меня были здесь лучшие годы. Я отыграл за Ливерпуль восемь лет, надеюсь, будет 10. Я наслаждаюсь своей жизнью здесь, наслаждаюсь своим футболом. Здесь у меня были лучшие годы в моей карьере,
– сказал футболист.
Справка. В сезоне-2024/2025 Мохаммед Салах сыграл 45 матчей за Ливерпуль, в которых забил 32 гола и отдал 22 результативные передачи.
Отметим, что Салах выступает за "мерсисайдцев" с 2017 года.