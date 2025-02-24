Получил удар в висок: двукратный чемпион Италии потерял сознание во время матча Серии А
Форвард Фиорентины Мойзе Кен получил жуткую травму во время поединка чемпионата Италии против Вероны. Медики отвезли футболіста в больницу.
23-го февраля в рамках 26-го тура Серии В Фиорентина уступила на выезде Вероне со счетом 0:1. Форвард "фиалок" Мойзе Кен не смог доиграть поединок до финального свистка, пишет 24 Канал со ссылкой на The Athletic.
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Потерял сознание после столкновения с коленом
Во втором тайме 24-летний футболист во время игрового момента столкнулся головой с коленом защитника Вероны Павела Давидовича. Итальянцу оказали первую помощь и он с повязкой на голове вернулся на поле. Кен решил продолжать игру несмотря на рассечение над глазом.
Момент столкновения футболиста / скриншот с видео
Через некоторое время форвард Фиорентины внезапно упал на газон, потеряв сознание. К нему побежала медицинская бригада. Впоследствии его на носилках и шейном корсете принесли в скорую и доставили в больницу.
Видео, как Мойзе Кен потерял сознание на поле
По информации Sky Sport Italia, у Мойзе Кена диагностировали черепно-мозговую травму. Сейчас его состояние стабилизировалось. В ночь на 24 февраля игрока сборной Италии выписали из больницы.
Что известно о Мойзе Кене
- Мойзе Кен – итальянский футболист ивуарийского происхождения. Он является воспитанником туринских клубов Торино и Ювентус.
- В возрасте 16 лет Кен дебютировал за "бьянконери" в матче Серии А, став самым молодым игроком клуба. Через несколько дней он сыграл в Лиге чемпионов.
- Во время футбольной карьеры играл за Ювентус, Верону, Фиорентину, ПСЖ, Эвертон.
- Вместе с Ювентусом дважды становился чемпионом Италии, дважды выигрывал Кубок Италии и один Суперкубок. В составе ПСЖ завоевал Кубок Франции и Суперкубок Франции.
- В сборной Италии сыграл 19 матчей, в которых забил 5 голов.