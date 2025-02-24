Получил удар в висок: двукратный чемпион Италии потерял сознание во время матча Серии А

Форвард Фиорентины Мойзе Кен получил жуткую травму во время поединка чемпионата Италии против Вероны. Медики отвезли футболіста в больницу.

23-го февраля в рамках 26-го тура Серии В Фиорентина уступила на выезде Вероне со счетом 0:1. Форвард "фиалок" Мойзе Кен не смог доиграть поединок до финального свистка, пишет 24 Канал со ссылкой на The Athletic.

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Потерял сознание после столкновения с коленом

Во втором тайме 24-летний футболист во время игрового момента столкнулся головой с коленом защитника Вероны Павела Давидовича. Итальянцу оказали первую помощь и он с повязкой на голове вернулся на поле. Кен решил продолжать игру несмотря на рассечение над глазом.

Момент столкновения футболиста / скриншот с видео

Через некоторое время форвард Фиорентины внезапно упал на газон, потеряв сознание. К нему побежала медицинская бригада. Впоследствии его на носилках и шейном корсете принесли в скорую и доставили в больницу.

Видео, как Мойзе Кен потерял сознание на поле

По информации Sky Sport Italia, у Мойзе Кена диагностировали черепно-мозговую травму. Сейчас его состояние стабилизировалось. В ночь на 24 февраля игрока сборной Италии выписали из больницы.

Что известно о Мойзе Кене