Международные соревнования в Беларуси и допуск россиян: МОК принял дикие решения в пользу врагов

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение о бане Беларуси и России на проведение международных соревнований. Данные решения были приняты на саммите в швейцарской Лозанне.

МОК продлил отстранение России от проведения международных соревнований, но снял этот запрет с Беларуси. Отныне эта страна может принимать международные турниры, пишет 24 Канал со ссылкой на Olympics.

Какие решения в отношении спортсменов России и Беларуси принял МОК?

Однако это далеко не единственное нелепое решение Международного олимпийского комитета. Саммит поддержал рекомендацию Исполнительного комитета МОК по возвращению российских и белорусских молодых спортсменов к международным юношеским соревнованиям.

Это касается, как индивидуальных, так и командных видов спорта.

Отметим, что финальное решение будет зависеть от каждой Международной федерации того или иного вида спорта.

Самым странным решением в этом всем является то, что молодые атлеты этих враждебных стран смогут выступать под собственными флагами, будет звучать их гимн и одевать формы национальных цветов.

В МОК считают, что юные спортсмены не должны страдать от решений правительств своих стран.

Спортсмены, которые нарушают миротворческую миссию Олимпийского движения, могут быть отстранены. В то же время Комитет не снял санкции против правительств Беларуси и России. Чиновники обеих стран не могут быть аккредитованы или приглашены на международные старты.

Кто возглавляет МОК после отставки Баха?

В конце февраля 2025-го Томас Бах подал в отставку.

Новой главой МОК после выборов стала Кирсти Ковентри. Она стала первой женщиной-президентом Комитета. Ее избрали на следующие восемь лет.

Будут ли россияне и белорусы на Олимпиаде-2026?

В течение 6 – 22 февраля 2026 года будут проходить зимние Олимпийские игры. За несколько месяцев до главного старта стало известно, будут ли соревноваться за медали спортсмены из России и Беларуси.

Пресс-служба МОК сообщила неутешительные новости. Представители этих враждебных стран будут участвовать в зимних Олимпийских играх-2026 в статусе "нейтральных" атлетов. Спортсмены могут отобраться в индивидуальных соревнованиях по результатам квалификации.

Атлеты, которые публично поддерживают войну в Украине, а также являются военными или работниками силовых структур России и Беларуси, будут отстранены.

Такое решение МОК принял после того, как Владимир Зеленский призвал президента Комитета не допускать россиян к Олимпиаде-2026.