Міжнародні змагання у Білорусі і допуск росіян: МОК прийняв дикі рішення на користь ворогів

Міжнародний олімпійський комітет (МОК) ухвалив рішення щодо бану Білорусі та Росії на проведення міжнародних змагань. Дані рішення було прийнято на саміті у швейцарській Лозанні.

МОК продовжив відсторонення Росії від проведення міжнародних змагань, але зняв цю заборону із Білорусі. Відтепер ця країна може приймати міжнародні турніри, пише 24 Канал із посиланням на Olympics.

Які рішення щодо спортсменів Росії та Білорусі прийняв МОК?

Однак це далеко не єдине безглузде рішення Міжнародного олімпійського комітету. Саміт підтримав рекомендацію Виконавчого комітету МОК щодо повернення російських та білоруських молодих спортсменів до міжнародних юнацьких змагань.

Це стосується, як індивідуальних, так і командних видів спорту.

Відзначимо, що фінальне рішення буде залежати від кожної Міжнародної федерації того чи іншого виду спорту.

Найдикішим рішенням у цьому всьому є те, що молоді атлети цих ворожих країн зможуть виступати під власними прапорами, буде лунати їх гімн та одягатимуть форми національних кольорів.

У МОК вважають, що юні спортсмени не повинні страждати від рішень урядів своїх країн.

Спортсмени, які порушують миротворчу місію Олімпійського руху, можуть бути відсторонені. Водночас Комітет не зняв санкції проти урядів Білорусі та Росії. Чиновники обох країн не можуть бути акредитовані чи запрошені на міжнародні старти.

Хто очолює МОК після відставки Баха?

Наприкінці лютого 2025-го Томас Бах подав у відставку.

Новою очільницею МОК після виборів стала Кірсті Ковентрі. Вона стала першою жінкою-президенткою Комітету. Її обрали на наступні вісім років.

Чи будуть росіяни та білоруси на Олімпіаді-2026?

Протягом 6 – 22 лютого 2026 року відбуватимуться зимові Олімпійські ігри. За декілька місяців до головного старту стало відомо, чи будуть змагатись за медалі спортсмени із Росії та Білорусі.

Пресслужба МОК повідомила невтішні новини. Представники цих ворожих країн братимуть участь у зимових Олімпійських іграх-2026 у статусі "нейтральних" атлетів. Спортсмени можуть відібратись в індивідуальних змаганнях за результатом кваліфікації.

Атлети, які публічно підтримують війну в Україні, а також є військовими чи працівниками силових структур Росії та Білорусі, будуть відсторонені.

Таке рішення МОК прийняв пілся того, як Володимир Зеленський закликав президентку Комітету не допускати росіян до Олімпіади-2026.