15 января состоялись выборы на переизбрание Виктора Лукашенко на пост президента местного НОК. По результатам он победил и был переизбран.

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МОК признал легитимность выборов

Организация наблюдает нормализацию отношений между международным и национальным олимпийскими комитетами. В частности МОК предоставляет Национальному комитету Беларуси доступ ко всем программам по линии Олимпийской солидарности, пишет 24 канал со ссылкой на белорусские СМИ.

НОК Беларуси, в свою очередь, обещает продолжить работу с МОК и международными федерациями по вопросу скорейшего возвращения белорусских атлетов на международные соревнования.

Вице-президентом стал Дмитрий Довгаленок.

Отметим, что свою должность Виктор Лукашенко занимает с 26 февраля 2021 года.