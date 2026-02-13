Интернет-магазин Олимпиады представил линейку атрибутики "Наследие", в которую входит футболка с дизайном Олимпийских игр 1936 года, которые проходили в нацистской Германии и имели выразительный пропагандистский характер. МОК называет это чествованием искусства. Об этом сообщает BBC.

В чем проблема такой атрибутики?

Футболка украшена оригинальным плакатным дизайном Франца Вюрбеля: надпись "Берлин", мужская фигура в лавровом венке и олимпийские кольца, поверх которых изображены Бранденбургские ворота и название соревнований.

Тогдашнюю Олимпиаду верхушка Третьего рейха использовала как инструмент пропаганды – для продвижения расовых идей, создания положительного международного имиджа государства и улучшения отношений с другими государствами.

Немцы призывают запретить продажу футболок. К критике распространения подобной одежды присоединилась Партия Зеленых, которая пользуется поддержкой значительной части населения Германии.

Пресс-секретарь партии обвинила МОК в "явном недостаточном размышлении над собственной историей" и добавила, что "выбор изображения проблематичен и не подходит для футболки" без контекста.

Комитет в свою защиту объясняет такой "бизнес" тем, что на той Олимпиаде участвовали 4483 спортсмена из 49 стран, которые соревновались в 149 медальных дисциплинах. В то же время МОК признает исторические проблемы нацистской пропаганды и подчеркивает цель этой линейки мерча.

Мы сделали коллекцию олимпийского наследия доступной для общественности, которая отмечает 130 лет олимпийского искусства и дизайна. В этой серии представлены эмблемы, пиктограммы, плакаты и талисманы из всех изданий Олимпийских игр,

– сказал спикер.

Хочется напомнить, что такое предпринимательство происходит во время скандала МОК и Гераскевича, которого отстранили от соревнований за якобы недопустимые "политические призывы".

МОК уже неоднократно отмечался политическими действиями на ОИ-2026

Комитет также выдвинул запрет украинской фристайлистке Екатерине Коцар соревноваться в шлеме с надписью "Будьте храбрыми, как украинцы", увидев в этом политический призыв.

В то же время, принимая радикальные решения в отношении украинских спортсменов, МОК закрывает глаза на итальянского сноубордиста, который нарушил правило запрета демонстрации флага России, наклеив его на свой шлем, чтобы показать страны, в которых он ранее участвовал на Олимпийских играх.











