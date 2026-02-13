Інтернет-магазин Олімпіади представив лінійку атрибутики "Спадщина", до якої входить футболка з дизайном Олімпійських ігор 1936 року, що відбувалися в нацистській Німеччині та мали виразний пропагандистський характер. МОК називає це вшануванням мистецтва. Про це повідомляє BBC.

У чому проблема такої атрибутики?

Футболка прикрашена оригінальним плакатним дизайном Франца Вюрбеля: напис "Берлін", чоловіча фігура в лавровому вінку та олімпійські кільця, поверх яких зображено Бранденбурзькі ворота і назву змагань.

Тодішню Олімпіаду верхівка Третього рейху використала як інструмент пропаганди – для просування расових ідей, створення позитивного міжнародного іміджу держави та покращення відносин з іншими державами.

Німці закликають заборонити продаж футболок. До критики поширення подібного одягу приєдналася Партія Зелених, яка користується підтримкою значної частини населення Німеччини.

Речниця партії звинуватила МОК у "явному недостатньому розмірковуванні над власною історією" та додала, що "вибір зображення проблематичний і не підходить для футболки" без контексту.

Комітет у свій захист пояснює такий "бізнес" тим, що на тій Олімпіаді брали участь 4483 спортсмени з 49 країн, які змагалися у 149 медальних дисциплінах. Водночас МОК визнає історичні проблеми нацистської пропаганди та підкреслює ціль цієї лінійки мерчу.

Ми зробили колекцію олімпійської спадщини доступною для громадськості, яка відзначає 130 років олімпійського мистецтва та дизайну. У цій серії представлені емблеми, піктограми, плакати та талісмани з усіх видань Олімпійських ігор,

– сказав речник.

Хочеться нагадати, що таке підприємництво відбувається під час скандалу МОК та Гераскевича, якого відсторонили від змагань за нібито неприпустимі "політичні заклики".

МОК вже неодноразово відзначався політичними діями на ОІ-2026

Комітет також висунув заборону українській фристайлістці Катерині Коцар змагатися у шоломі з написом "Будьте хоробрими, як українці", побачивши у цьому політичний заклик.

Водночас, приймаючи радикальні рішення щодо українських спортсменів, МОК закриває очі на італійського сноубордиста, який порушив правило заборони демонстрації прапора Росії, наклеївши його на свій шолом, щоб показати країни, в яких він раніше брав участь на Олімпійських іграх.











