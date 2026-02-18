"Go to Bolota": двое российских футболистов эпично облажались в матче Лиги чемпионов

Стадия плей-офф Лиги чемпионов 2025 – 2026 стартовала во вторник, 16 февраля. Именно в этот день состоялись первые четыре игры 1/16 финала.

Особое внимание было приковано к битве с участием действующих чемпионов турнира ПСЖ. Команда Луиса Энрике играла на выезде против соотечественников из Монако, сообщает 24 Канал.

Как россияне облажались в матче ПСЖ?

Участие в матче мог принять Илья Забарный, но наставник ПСЖ оставил украинца на скамейке запасных. Зато в составе каждой из команд вышли по одному представителю России.

В конце концов каждый из них запомнился провальными действиями. Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов умудрился пропустить дважды уже к 18-й минуте из-за дубля Балогуна.

Во втором голе главную ошибку допустил конкурент Забарного по месту в защите Маркиньос. А вот в случае с первым мячом облажался уже Сафонов, который неудачно вышел из ворот и позволил игроку Монако забивать в пустые.

Кто спас ПСЖ от провала?

Несмотря на счет 0:2, ПСЖ нашел в себе силы на эффектный камбэк. Еще в первом тайме гости забили дважды усилиями Дуэ и Хакими. При этом еще и Витинья не реализовал пенальти.

А окончательно провалиться Монако помог другой россиянин Александр Головин. На старте второго тайма хавбек наступил шипами на ногу игроку ПСЖ и получил прямую чевону карточку. "Go to Bolota", – метко сказал комментатор Александр Новак во время трансляции.

Как Сафонов и Головин облажались: смотреть видео

В итоге ПСЖ таки смог забить победный мяч, дубль на счету Дезире Дуэ (2:3). К сожалению, Забарный так и не вышел на поле. Ответный матч Лиги чемпионов состоится в Париже 25 февраля.

Обзор матча Монако – ПСЖ: смотреть видео

Как Забаный играет за ПСЖ?