"Go to Bolota": двое российских футболистов эпично облажались в матче Лиги чемпионов
- В матче Лиги чемпионов ПСЖ оформил камбэк, переиграв Монако в 1/16 финала.
- Российские игроки Матвей Сафонов и Александр Головин допустили серьезные ошибки во встрече.
Стадия плей-офф Лиги чемпионов 2025 – 2026 стартовала во вторник, 16 февраля. Именно в этот день состоялись первые четыре игры 1/16 финала.
Особое внимание было приковано к битве с участием действующих чемпионов турнира ПСЖ. Команда Луиса Энрике играла на выезде против соотечественников из Монако, сообщает 24 Канал.
Как россияне облажались в матче ПСЖ?
Участие в матче мог принять Илья Забарный, но наставник ПСЖ оставил украинца на скамейке запасных. Зато в составе каждой из команд вышли по одному представителю России.
В конце концов каждый из них запомнился провальными действиями. Вратарь ПСЖ Матвей Сафонов умудрился пропустить дважды уже к 18-й минуте из-за дубля Балогуна.
Во втором голе главную ошибку допустил конкурент Забарного по месту в защите Маркиньос. А вот в случае с первым мячом облажался уже Сафонов, который неудачно вышел из ворот и позволил игроку Монако забивать в пустые.
Кто спас ПСЖ от провала?
Несмотря на счет 0:2, ПСЖ нашел в себе силы на эффектный камбэк. Еще в первом тайме гости забили дважды усилиями Дуэ и Хакими. При этом еще и Витинья не реализовал пенальти.
А окончательно провалиться Монако помог другой россиянин Александр Головин. На старте второго тайма хавбек наступил шипами на ногу игроку ПСЖ и получил прямую чевону карточку. "Go to Bolota", – метко сказал комментатор Александр Новак во время трансляции.
Как Сафонов и Головин облажались: смотреть видео
В итоге ПСЖ таки смог забить победный мяч, дубль на счету Дезире Дуэ (2:3). К сожалению, Забарный так и не вышел на поле. Ответный матч Лиги чемпионов состоится в Париже 25 февраля.
Обзор матча Монако – ПСЖ: смотреть видео
Как Забаный играет за ПСЖ?
- Летом 2025 года парижане заплатили 63 миллиона евро за трансфер Забарного из Борнмута. Это сделало Илью вторым самым дорогим украинским футболистом в истории после Михаила Мудрика.
- Неприятным моментом в трансфере Забарного стало наличие российского вратаря Матвея Сафонова в ПСЖ. Ходили слухи, что Забарный требовал продажи россиянина перед своим трансфером, однако этого так и не произошло.
- Позже Илья прокомментировал свои отношения с Матвеем. В текущем сезоне россиянин завоевал место в основе ПСЖ, проведя уже 14 игр
- В свою очередь Забарный борется за место в основе с капитаном команды Маркиньосом. Илья уже успел сыграть 25 матчей во всех турнирах, забив 1 гол. Парижане занимают второе место в чемпионате Франции, отставая от Ланса на 1 балл.
- В последнее время ходят слухи, что Забарный может покинуть ПСЖ летом. В услугах защитника сборной Украины заинтересованы два клуба из АПЛ.