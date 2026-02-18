Особлива увага була прикута до битви за участю чинних чемпіонів турніру ПСЖ. Команда Луїса Енріке грала на виїзді проти співвітчизників з Монако, повідомляє 24 Канал.
До теми Трубін рятував як міг: Реал взяв реванш у Бенфіки завдяки шаленому голу Вінісіуса
Як росіяни облажались у матчі ПСЖ?
Участь у матчі міг взяти Ілля Забарний, але наставник ПСЖ залишив українця на лаві запасних. Натомість у склаі кожної з команд вийшли по одному представнику Росії.
Зрештою кожен із них запам'ятався провальними діями. Воротар ПСЖ Матвій Сафонов примудрився пропустити двічі вже до 18-ї хвилини через дубль Балогуна.
У другому голі головної помилки припустився конкурент Забарного по місцю в захисті Маркіньос. А ось у випадку з першим м'ячем облажався вже Сафонов, який невдало вийшов з воріт та дозволив гравцю Монако забивати у порожні.
Хто врятував ПСЖ від провалу?
Попри рахунок 0:2, ПСЖ знайшов у собі сили на ефектний камбек. Ще у першому таймі гості забили двічі зусиллями Дуе та Хакімі. При цьому ще й Вітінья не реалізував пенальті.
А остаточно провалитися Монако допоміг інший росіянин Олександр Головін. На старті другого тайму хавбек наступив шипами на ногу гравцю ПСЖ та отримав пряму чевону картку. "Go to Bolota", – влучно сказав коментатор Олександр Новак під час трансляції.
Як Сафонов та Головін облажались: дивитися відео
У підсумку ПСЖ таки зміг забити переможний м'яч, дубль на рахунку Дезіре Дуе (2:3). На жаль, Забарний так і не вийшов на поле. Матч-відповідь Ліги чемпіонів відбудеться у Парижі 25 лютого.
Огляд матчу Монако – ПСЖ: дивитися відео
Як Забаний грає за ПСЖ?
- Влітку 2025 року парижани заплатили 63 мільйони євро за трансфер Забарного з Борнмута. Це зробило Іллю другим найдорожчим українським футболістом в історії після Михайла Мудрика.
- Неприємним моментом у трансфері Забарного стала наявність російського воротаря Матвія Сафонова у ПСЖ. Ходили чутки, що Забарний вимагав продажу росіянина перед своїм трансфером, однак цього так і не сталось.
- Пізніше Ілля прокоментував свої відносини із Матвієм. У поточному сезоні росіянин виборов місце в основі ПСЖ, провівши вже 14 ігор
- У свою чергу Забарний бореться за місце в основі із капітаном команди Маркіньосом. Ілля вже встиг зіграти 25 матчів у всіх турнірах, забивши 1 гол. Парижани посідають друге місце у чемпіонаті Франції, відстаючи від Ланса на 1 бал.
- Останнім часом ходять чутки, що Забарний може залишити ПСЖ влітку. В послугах захисника збірної України зацікавлені два клуби з АПЛ.