"Безрассудство и отсутствие ответственности": тренер Бенфики жестко проехался по Судакову

В рамках 17-го тура португальского первенства по футболу Бенфика принимала Эшторил. "Орлы" оформили домашнюю победу 3:1, но получили порцию критики от своего главного тренера Жозе Моуринью.

"Особенный" раскритиковал действия своей команды, а отдельно досталось "на орехи" Георгию Судакову. Жозе Моуринью остался недоволен действиями украинского полузащитника в момент пропущенного гола Бенфики, передает 24 Канал со ссылкой на MaisFutebol.

Интересно Звезда сборной Украины оформил своеобразный "требл" в Европе

Как Моуринью прокомментировал игру Судакова?

Португальскому коучу не понравилось, что его команда пропустила гол под занавес первого тайма, когда счет на табло был 2:0 в пользу его подопечных. На третьей компенсированной минуте к первому тайму Жоао Карвалью сократил отставание Эшторила до одного гола 2:1.

Здесь особенно досталось Судакову, который неудачно сыграл в отборе, после чего был забит гол от гостей. Также в первом тайме через Георгия едва не был забит еще один гол. Украинец замешкался на фланге и потерял мяч, только сейв Трубина спас "орлов" от пропущенного гола, а Судакова от еще большей порции критики от Жозе.

Нельзя так подходить к индивидуальному противостоянию с креативным игроком соперника, который обладает великолепным дриблингом, с такой хрупкостью, безрассудством и отсутствием ответственности, потому что одно дело – идти на перерыв со счетом 2:0, а другое – 2:1,

– заявил Моуринью.

Отметим, что Анатолий Трубин и Судаков вышли в стартовом составе Бенфики. Георгий отыграл 77 минут и был близок к голу. Украинский атакующий полузащитник пробил рядом со стойкой после штрафного с перспективной позиции.

Отметим, что Бенфика после этой победы замыкает топ-3 лучших команд текущего сезона португальского первенства. Команда Моуринью набрала 39 баллов. Отставание от лидера сезона Порту составляет 7 очков, а до второго лиссабонского Спортинга – 3 пункта.

Какая статистика Трубина и Судакова в сезоне 2025 – 2026?

Трубин принял участие в 26-ти матчах Бенфики во всех турнирах, в которых пропустил 16 голов и аж в 15-ти играх отстоял на ноль.

Что касается Судакова, то Георгий провел за "орлов" 32 поединка – 4 гола и 5 ассистов (данные Transfermarkt).

Моуринью может покинуть Бенфику?

По информации портала Indykaila News, "Особенный" может уйти с руля лиссабонского клуба. Португальский специалист не против вернуться к работе во главе лондонского Челси, которым он руководил уже дважды.

Моуринью готов принять предложение от "аристократов", если руководство английского клуба захочет его вернуть. Жозе хотел бы помочь команде после увольнения Энцо Марески.