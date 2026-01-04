"Безрозсудність і відсутність відповідальності": тренер Бенфіки жорстко проїхався по Судакову

У рамках 17-го туру португальської першості з футболу Бенфіка приймала Ешторіл. "Орли" оформили домашню перемогу 3:1, але отримали порцію критики від свого головного тренера Жозе Моурінью.

"Особливий" розкритикував дії своєї команди, а окремо дісталось "на горіхи" Георгію Судакову. Жозе Моурінью залишився незадоволеним діями українського півзахисника у момент пропущеного голу Бенфіки, передає 24 Канал із посиланням на MaisFutebol.

Як Моурінью прокоментував гру Судакова?

Португальському коучу не сподобалось, що його команда пропустила гол під завісу першого тайму, коли рахунок на табло був 2:0 на користь його підопічних. На третій компенсованій хвилині до першого тайму Жоао Карвалью скоротив відставання Ешторіл до одного голу 2:1.

Тут особливо дісталось Судакову, який невдало зіграв у відборі, після чого був забитий гол від гостей. Також у першому таймі через Георгія ледь не був забитий ще один гол. Українець забарився на фланзі та втратив м'яч, лише сейв Трубіна врятував "орлів" від пропущеного голу, а Судакова від ще більшої порції критики від Жозе.

Не можна так підходити до індивідуального протистояння з найкреативнішим гравцем суперника, який володіє чудовим дриблінгом, з такою крихкістю, безрозсудністю та відсутністю відповідальності, бо одна справа – йти на перерву з рахунком 2:0, а інша – 2:1,

– заявив Моурінью.

Відзначимо, що Анатолій Трубін і Судаков вийшли у стартовому складі Бенфіки. Георгій відіграв 77 хвилин і був близьким до гола. Український атакувальний півзахисник пробив поруч зі стійкою після штрафного з перспективної позиції.

Відзначимо, що Бенфіка після цієї перемоги замикає топ-3 найкращих команд поточного сезону португальської першості. Команда Моурінью набрала 39 балів. Відставання від лідера сезону Порту складає 7 очок, а до другого лісабонського Спортінга – 3 пункти.

Яка статистика Трубіна та Судакова у сезоні 2025 – 2026?

Трубін взяв участь у 26-ти матчах Бенфіки в усіх турнірах, у яких пропустив 16 голів та аж у 15-ти іграх відстояв на нуль.

Щодо Судакова, то Георгій провів за "орлів" 32 поєдинки – 4 голи та 5 асистів (дані Transfermarkt).

Моурінью може покинути Бенфіку?

За інформацією порталу Indykaila News, "Особливий" може піти із керма лісабонського клубу. Португальський спеціаліст не проти повернутись до роботи на чолі лондонського Челсі, яким він керував вже двічі.

Моурінью готовий прийняти пропозицію від "аристократів", якщо керівництво англійського клубу захоче його повернути. Жозе хотів би допомогти команді після звільнення Енцо Марески.