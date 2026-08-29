Поздно вечером 29 августа Итаума впервые в своей карьере попробует стать чемпионом мира в супертяжелом весе, когда в Лондоне встретится в бою с хорватом Филипом Хрговичем. Перед поединком спортсмен поделился своими размышлениями о карьерных планах, пишет 24 Канал.

Почему Итауме не нравится путь Майка Тайсона

Молодой британский спортсмен, которого сейчас считают самым талантливым представителем дивизиона, не хочет пережить столько же проблем, как и его старший коллега.

Сейчас я оказался на месте Майка Тайсона с точки зрения всей этой славы, признания и всего остального в столь юном возрасте, и я начинаю понимать и осознавать, почему он потерпел такое падение. Я просто не хочу совершать те же ошибки, которые совершил он,

– цитирует Итауму издание Mirror.

Отметим, что Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в этом весе, когда в 1986 году победил Тревора Бербика. Тогда ему было 20 полных лет. Уже в 23 года "Железный Майк" потерпел первое поражение. В 1992 году он попал в тюрьму за изнасилование.

Через три года снова оказался на свободе, возобновил карьеру и завоевал титул. Но после пребывания в тюрьме Тайсон выиграл лишь один чемпионский бой, потерпел пять поражений.

Что известно о бою Итаума – Хргович

Поединок начнется около 00:00 по киевскому времени. В Украине вечер боев покажет медиасервис MEGOGO. Поединок за титул IBF для обоих спортсменов станет возможностью впервые стать чемпионом мира.

В со-главном бою вечера выступит Денис Беринчик, который сразится с британцем Сэмом Ноуксом в легком весе (до 61,2 килограмма) за пояс WBO International.