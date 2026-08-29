Пізно ввечері 29 серпня Ітаума спробує вперше у кар’єрі стати чемпіоном світу у надважкій вазі, коли у Лондоні зіштовхнеться у бою з хорватом Філіпом Хрговичем. Перед поєдинком спортсмен поділився роздумами, щодо кар’єрних планів, пише 24 Канал.

Чому Ітаумі не подобається шлях Майка Тайсона

Молодий британський спортсмен, якого зараз вважають найталановитішим представником дивізіону, не бажає пережити стільки ж проблем, як і його старший колега.

Зараз я опинився на місці Майка Тайсона з точки зору всієї цієї слави, визнання та всього іншого в настільки молодому віці, і я починаю розуміти й усвідомлювати, чому він зазнав такого падіння. Я просто не хочу припускатися тих самих помилок, яких припустився він,

– цитує Ітауму видання Mirror.

Зазначимо, що Тайсон став наймолодшим чемпіоном світу у цій ваговій, коли у 1986-му переміг Тревора Бербіка. Тоді йому було 20 повних років. Уже у 23 "залізний Майк" зазнав першої поразки. У 1992-му він потрапив до в’язниці за згвалтування.

За три роки знову опинився на волі, поновив кар’єру та здобув титул. Але після перебування у в’язниці Тайсон виграв лише один чемпіонський бій, зазнав п’яти поразок.

Що відомо про бій Ітаума – Хргович

Поєдинок розпочнеться близько 00:00 за київським часом. В Україні вечір боїв покаже медіасервіс MEGOGO. Поєдинок за титул IBF для обох спортсменів стане можливістю вперше стати чемпіоном світу.

У співголовному бою вечора виступить Денис Берінчик, який поб’ється проти британця Сема Ноукса у легкій вазі (до 61,2 кілограм) за пояс WBO International.