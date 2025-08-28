Михаил Мудрик отстранен от игр за Челси из-за допинг-скандала. Но кейс с его баном может сыграть на руку лондонцам.

Михаил Мудрик продолжает оставаться под баном после положительного допинг-теста. Украинец не может пока играть за Челси, зато имеет возможность даже таким образом принести команде пользу, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Чем Мудрик поможет?

Украинец пока не знает срок дисквалификации. Впрочем, в этом сезоне он вряд ли будет играть за лондонцев. И именно это может помочь "синим" избежать нарушения финансового фэйр-плей.

Ожидалось, что Челси не сможет зарегистрировать всех летних новичков для участия в Лиге чемпионов. Летом "синие" приобрели Жоау Педру, Джейми Байно-иттенса, Лиама Дилепа, Йоррела Хато, Эстевао и Дарио Эссуго, потратив более 250 миллионов евро.

Из-за превышения уровня расходов Челси вряд ли бы смог зарегистрировать более трех новичков на ЛЧ. Впрочем дисквалификация Мудрика означает, что УЕФА не будет учитывать зарплату украинца в расходы клуба.

Михаил получает около 6,1 миллиона евро в год, тогда как большинство новичков – меньше. Таким образом, "игнорирование" Мудрика со стороны УЕФА и выгодная продажа Нони Мадуэке за 56 миллионов дадут Челси возможность внести всех новичков в заявку.

В целом же лондонцы удачно расчистили состав, заработав на продаже игроков более 270 миллионов. Впрочем из-за колоссальных расходов в прошлые трансферные окна "синие" все равно остаются на грани соблюдения правила финансового фэйр-плей.

Напомним, что Мудрик сдал положительный допинг-тест в ноябре 2024 года. В организме украинского вингера нашли мельдоний. С декабря Михаил отстранен от тренировок и игр за Челси, а срок его дисквалификации пока неизвестен.

К слову, прошлого сезона Челси стал победителем Лиги конференций и занял четвертое место в АПЛ. Главным же достижением стала победа летом на Клубном чемпионате мира. В финале подопечные Энцо Марески разгромили ПСЖ со счетом 3:0.