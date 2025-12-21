Мудрика сватают в новые команды: вернется ли украинец в 2026 году

Футболист Челси Михаил Мудрик до сих пор не получил официальный срок дисквалификации. Поэтому в социальных сетях появилось немало слухов о скором возвращении украинца.

Многочисленные паблики анонсируют возвращение Мудрика уже 17 января 2026 года. В услугах футболиста сборной Украины заинтересованы несколько европейских клубов, сообщает 24 Канал.

Почему не играет Мудрик?

Игрок лондонского Челси более года находится вне футбола. В декабре 2024 года в пробе Мудрика обнаружили запрещенный мельдоний.

Футболиста отстранили от тренировочного процесса, а впоследствии Футбольная ассоциация Англии выдвинула официальное обвинение в нарушении антидопинговых правил. При худшем сценарии Мудрику грозит четырехлетняя дисквалификация. Сейчас идет рассмотрение дела, а потому официальный срок отстранения еще не объявлен.

Вернется ли Мудрик в 2026 году?

По данным Footmercato, 24-летний вингер может вернуться к игре 17 января 2026 года. Вроде бы в этот день с него будет снято обвинение в употреблении допинга. При этом ни один официальный источник не подтверждает этот инсайд.

Более того, украинский блогер Михаил Спиваковский в эфире канала ВЗБОРНАЯ призвал не верить слухам. По его информации, отстранение продлится минимум два года. Возвращения Мудрика не стоит ожидать раньше декабря 2026 года. Если украинец получит максимальный бан, тогда возвращение возможно только в декабре 2028 года.

К слову. Михаил Мудрик в последний раз выходил на футбольное поле 28 ноября 2024 года. В этот день украинец отметился голом в матче Лиги конференций против немецкого Гайденхайма (2:0).

Какие клубы заинтересованы в подписании Мудрика?