Об этом он написал на своей странице в инстаграме.

Что рассказал Мудрик о своем возвращении?

По словам футболиста, после длительного процесса он получил возможность немедленно возобновить свою профессиональную карьеру. Мудрик назвал этот период самым сложным в своей карьере.

Украинец вновь подчеркнул, что с самого начала дела отрицал умышленное употребление запрещенных веществ. Он заявил, что никогда сознательно или умышленно не принимал никаких запрещенных препаратов. Мудрик также подчеркнул, что для него всегда были важны честная конкуренция и профессиональное представление своего клуба и сборной.

Отдельно футболист поблагодарил свою семью и друзей за поддержку на протяжении всего процесса. Также он выразил благодарность представителям "Челси", партнерам по команде и болельщикам лондонского клуба. Не оставил Мудрик без внимания и свою юридическую команду, а также всех остальных людей, которые помогали ему в этом деле. Он отметил, что ценит их упорную работу.

Сейчас я сосредоточен на возвращении в футбол, ежедневной упорной работе и том, чтобы внести положительный вклад на поле,

– заявил Мудрик.

Футболист также поблагодарил всех, кто продолжал его поддерживать, и выразил надежду на новый этап своей карьеры.

Добавим, что пресс-служба "Челси" заявила, что антидопинговое дело Михаила Мудрика завершено после учета обновленных научных стандартов тестирования. В клубе отметили, что по современным требованиям его проба не была бы признана положительной, поэтому футболист получил разрешение немедленно вернуться к выступлениям.

Напомним, в 2024 году Михаила Мудрика отстранили от участия в футбольных матчах после того, как в его организме обнаружили запрещенный препарат мельдоний. Из-за нарушения антидопинговых правил в апреле 2026 года Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала украинского вингера на максимально возможный срок – четыре года. Футболист обжаловал дисквалификацию в Спортивном арбитражном суде (CAS), чтобы отменить наказание и получить возможность вернуться на поле раньше.

Последний раз Михаил Мудрик выходил на поле в официальном матче в конце 2024 года. После начала антидопингового расследования футболиста отстранили от матчей. Ожидается, что теперь он присоединится к "Челси" во время тренировочных сборов в Гонконге.