Про це він написав на своїй сторінці в інстаграмі.

Що розповів Мудрик про своє повернення?

За словами футболіста, після тривалого процесу він отримав можливість негайно відновити свою професійну кар'єру. Мудрик назвав цей період найскладнішим у своїй кар'єрі.

Українець знову наголосив, що від самого початку справи заперечував навмисне вживання заборонених речовин. Він заявив, що ніколи свідомо чи навмисно не приймав жодних заборонених препаратів. Мудрик також підкреслив, що для нього завжди були важливими чесна конкуренція та професійне представлення свого клубу й збірної.

Окремо футболіст подякував своїй родині та друзям за підтримку протягом усього процесу. Також він висловив вдячність представникам "Челсі", партнерам по команді та вболівальникам лондонського клубу. Не залишив Мудрик без уваги й свою юридичну команду та всіх інших людей, які допомагали йому у справі. Він зазначив, що цінує їхню наполегливу роботу.

Зараз я зосереджений на поверненні до футболу, щоденній наполегливій праці та тому, щоб зробити позитивний внесок на полі,

– заявив Мудрик.

Футболіст також подякував усім, хто продовжував його підтримувати, та висловив сподівання на новий етап своєї кар'єри.

Додамо, пресслужба "Челсі" заявила, що антидопінгова справа Михайла Мудрика завершена після врахування оновлених наукових стандартів тестування. У клубі зазначили, що за сучасними вимогами його зразок не визнали б позитивним, тож футболіст отримав дозвіл негайно повернутися до виступів.

Нагадаємо, у 2024 році Михайла Мудрика відсторонили від участі в футбольних матчах після того, як у його організмі виявили заборонений препарат мельдоній. Через порушення антидопінгових правил у квітні 2026 року Футбольна асоціація Англії дискваліфікувала українського вінгера на максимально можливий термін – чотири роки. Футболіст оскаржував дискваліфікацію у Спортивному арбітражному суді (CAS), щоб скасувати покарання та отримати можливість повернутися на поле раніше.

Востаннє Михайло Мудрик виходив на поле в офіційному матчі наприкінці 2024 року. Після початку антидопінгового розслідування футболіста відсторонили від матчів. Очікується, що тепер він приєднається до "Челсі" під час тренувальних зборів в Гонконзі.