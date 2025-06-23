Мудрик странно отреагировал на хейт болельщиков из-за допингового скандала

Украинский легионер Челси Михаил Мудрик может на длительный срок оказаться вне футбола. Сейчас в адрес вингера звучит немало критики.

Открытие пробы "В" Михаила Мудрика добавило масла в огонь. Анализ второго образца подтвердил наличие запрещенного мельдония, пишет 24 Канал со ссылкой на Чемпион.

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Загадочный ответ Мудрика на допинг-скандал

Это вызвало новую волну хейта со стороны болельщиков в адрес Мудрика. В ответ футболист обновил свою страницу в инстаграме, таким образом ответив критикам.

Своим новым лозунгом Михаил выбрал выражение "watch how they hate", которое можно перевести как "смотрю, как они хейтят".

Кроме того, игрок Челси сменил главное фото профиля. Вместо собственного изображения Мудрик добавил фотографию с героем фильма "Американский психопат" Патриком Бейтманом, которую исполнил Кристиан Бэйл. По сюжету ленты герой ведет двойную жизнь: в обычной жизни – он успешный банкир, а в параллельной – жестокий убийца.

Новое главное фото на странице Мудрика / скриншот Чемпиона

Поэтому остается только догадываться, что именно имел в виду Мудрик, который выбрал такого героя.

Ранее ситуацию с Мудриком прокомментировал бывший английский футболист Трой Дини. Он призвал ускорить процесс расследования допинг-скандала.