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Sport News 24 Футбол Мудрика обвинили в нарушении антидопинговых правил: что грозит игроку Челси
18 июня, 23:35
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Мудрика обвинили в нарушении антидопинговых правил: что грозит игроку Челси

Сергей Шаховец
Основні тези
  • Михаила Мудрика обвиняют в нарушении антидопинговых правил, ему грозит дисквалификация на четыре года.
  • Футболист нанял компанию для защиты, которая ранее сократила срок дисквалификации Поля Погба.
  • Челси уже ищет замену Мудрику, а 10-й номер клуба передан Коулу Палмеру.

Вингер Челси Михаил Мудрик ожидает официального решения по делу о допинге. Тем временем Футбольная ассоциация Англия выдвинула новые обвинения в адрес футболиста сборной Украины.

Михаилу Мудрику предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил. 24-летнему футболисту Челси грозит максимальный срок дисквалификации, пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Новые обвинения в адрес Мудрика

Комментарий Футбольной ассоциации Англии обнародовал журналист The Telegraph Мэтт Лоу.

Мы можем подтвердить, что Михаилу Мудрику предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, в частности в наличии и/или употреблении запрещенного вещества, в соответствии с положениями 3 и 4 Антидопинговых правил Футбольной ассоциации. Поскольку это дело продолжается, мы пока не можем предоставлять дальнейших комментариев,
– заявил представитель Ассоциации.

Согласно правилам Ассоциации Мудрика могут дисквалифицировать сроком на четыре года.

Главное о допинговом деле Мудрика

  • Напомним, что Михаил Мудрик провалил допинг-тест. В пробе "А" футболиста обнаружили запрещенный мельдоний.
  • Вингер Челси сразу выступил с заявлением, в котором сообщил о проваленном тесте. Михаил отметил, что сознательно не употреблял запрещенное вещество.
  • Для своей защиты футболист нанял компанию, которая занималась делом Поля Погба и сумела сократить срок дисквалификации с 4 лет до 18 месяцев.
  • В Челси все меньше ожидают возвращения Мудрика. Клуб отдал 10-й номер украинца Коулу Палмеру. Кроме того, селекционеры ищут замену игроку сборной Украины.
  • Вне футбола Мудрик находится уже шесть месяцев.