Мудрика обвинили в нарушении антидопинговых правил: что грозит игроку Челси

Вингер Челси Михаил Мудрик ожидает официального решения по делу о допинге. Тем временем Футбольная ассоциация Англия выдвинула новые обвинения в адрес футболиста сборной Украины.

Михаилу Мудрику предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил. 24-летнему футболисту Челси грозит максимальный срок дисквалификации, пишет 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

Читайте также Кто из украинских футболистов зарабатывает больше всех за рубежом

Новые обвинения в адрес Мудрика

Комментарий Футбольной ассоциации Англии обнародовал журналист The Telegraph Мэтт Лоу.

Мы можем подтвердить, что Михаилу Мудрику предъявлено обвинение в нарушении антидопинговых правил, в частности в наличии и/или употреблении запрещенного вещества, в соответствии с положениями 3 и 4 Антидопинговых правил Футбольной ассоциации. Поскольку это дело продолжается, мы пока не можем предоставлять дальнейших комментариев,

– заявил представитель Ассоциации.

Согласно правилам Ассоциации Мудрика могут дисквалифицировать сроком на четыре года.

Главное о допинговом деле Мудрика