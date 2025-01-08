Михаилу Мудрику в СМИ неоднократно приписывали отношения с Виолеттой Грачевой. Не удивительно, что на российскую фитнес-модель упало подозрение в отравлении игрока Челси, пишет 24 Канал.

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Что сказала российская модель об отношениях с Мудриком

Грачева на своей странице в инстаграме отреагировала на допинговый скандал. Девушка в категорической форме открестилась от причастности к отравлению мельдонием и отрицает отношения с Мудриком.

Информация для фейковых слухов! Я никого не травила, никого не бросала и ни с кем не встречаюсь! И ни разу не подтверждала отношения!,

– написала Грачева.

Грачева прокомментировала допинг-скандал с Мудриком / фото из инстаграма модели

Почему Мудрику приписывают роман с Грачевой