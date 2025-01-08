Михайлу Мудрику у ЗМІ неодноразово приписували стосунки з Віолеттою Грачовою. Тож не дивно, що на російську фітнес-модель впала підозра в отруєнні гравця Челсі, пише 24 Канал.

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Що сказала російська модель про стосунки з Мудриком

Грачова на своїй сторінці в інстаграмі відреагувала на допінговий скандал. Дівчина у категоричній формі відхрестилася від причетності до отруєння мельдонієм та заперечила стосунки з Мудриком.

Інформація для фейкових чуток! Я нікого не труїла, нікого не кидала і ні з ким не зустрічаюся! І жодного разу не підтверджувала стосунки!,

– написала Грачова.

Грачова прокоментувала допінг-скандал з Мудриком / фото з інстаграму моделі

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