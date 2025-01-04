Зі слів 44-річного фахівця, у лондонського клубу витрати більш ймовірні, ніж надходження. Наставник "синіх" також торкнувся теми Михайла Мудрика, повідомляє 24 канал з посилання на Sky Sports.

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Доля Мудрика в Челсі

Британський репортер розповів, що Челсі не виключає можливості підписати нових гравців, якщо буде потрібно. Джеймс Коул заявив, що деякі футболісти можуть покинути клуб.

Ситуація з Михайлом Мудриком трохи каламутить воду, оскільки Мареска натякнув, що хоче поговорити з керівництвом клубу про його заміну після провалу допінг-тесту,

– сказав Коул.

Також журналіст розповів, що довгостроковий план Челсі має пункт, де лондонці планують підписати нового нападника, але скоріш за все під час літнього міжсезоння.

Що стосується трансферів на вихід, то Бен Чілвелл зараз має найбільші шанси піти з того моменту, як його купив Челсі. Цього сезону він зіграв лише 45 хвилин у Кубку проти Барро, – додав репортер Sky Sports.

Щодо Михайла Мудрика, то востаннє українець з'являвся у заявці Челсі на матч проти Астон Вілли – 1 грудня. Після того 23-річного півзахисника було відсторонено від матчів та тренувань лондонців через позитивний допінг-тест.

У поточній кампанії Мудрик зіграв у 15 матчах у складі Челсі в офіційних турнірах. На своєму рахунку Михайло має три забитих м'ячі та п'ять результативних передач.