Российская модель отреагировала на слухи, что отравила Мудрика допингом
Вингер сборной Украины и лондонского Челси Михаил Мудрик провалил допинг-тест на запрещенные вещества. По одной из версий, к отравлению футболиста причастна россиянка Виолетта Грачева.
Михаилу Мудрику в СМИ неоднократно приписывали отношения с Виолеттой Грачевой. Не удивительно, что на российскую фитнес-модель упало подозрение в отравлении игрока Челси, пишет 24 Канал.
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Что сказала российская модель об отношениях с Мудриком
Грачева на своей странице в инстаграме отреагировала на допинговый скандал. Девушка в категорической форме открестилась от причастности к отравлению мельдонием и отрицает отношения с Мудриком.
Информация для фейковых слухов! Я никого не травила, никого не бросала и ни с кем не встречаюсь! И ни разу не подтверждала отношения!,
– написала Грачева.
Грачева прокомментировала допинг-скандал с Мудриком / фото из инстаграма модели
Почему Мудрику приписывают роман с Грачевой
- Напомним, что слухи об отношениях Мудрика с Грачевой появились в 2023 году. Вингер Челси в социальных сетях комментировал сообщения гламурной россиянки.
- Впоследствии Михаил и Виолетта синхронно опубликовали видео путешествия на вертолете в небе над Лондоном.
- На свой день рождения россиянка похвасталась огромным букетом роз, который был подписан инициалами "ММ". Читатели сразу догадались, от кого модель получили цветы.