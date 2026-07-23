Ребров впервые появился на публике после ухода из сборной Украины – и попал на фото с Мудриком

Михаил Мудрик в настоящее время отбывает четырехлетнюю дисквалификацию, а также борется за право вернуться в футбол. Время игрок Челси проводит вместе с бывшим главным тренером сборной Украины.

Михаил Мудрик и Сергей Ребров встретились в Туманном Альбионе. Об этом сообщает 24 Канал.

Что делали Ребров и Мудрик

Дисквалифицированный футболист и бывший тренер сборной Украины встретились в лондонском спортивном клубе Rocket Padel – Battersea Power Station.

Им составили компанию футбольные агенты Вадим Шаблий и Никита Тятков. О совместных занятиях спортом в британской столице сообщил Вадим Шаблий.

Работаем вместе. Играем вместе. Рад вас видеть, как всегда, друзья мои,

– написал футбольный агент.

Отметим, что это первое публичное появление Сергея Реброва после того, как в апреле он покинул пост главного тренера сборной Украины.

Что на данный момент известно о Мудрике и Реброве

Сергей Ребров на данный момент взял паузу в тренерской карьере. В июне появилась информация, что у него возникли проблемы личного характера, требующие решения. Из-за этого Ребров пока не готов подписывать контракт ни с одной командой.

Михаил Мудрик недавно проиграл дело в Палате по разрешению споров УАФ. Иск против вингера Челси и сборной Украины подал его бывший агент Алексей Алехин. Отметим, что среди ответчиков по делу также фигурируют нынешний агент Мудрика Вадим Шаблий и его компания ProStar.