С титулованной российской велогонщицей Валерией Валгонен произошел уникальный инцидент в отеле. В ее номере ее ждал неожиданный сюрприз.

Во время проживания на Валерию Валгонен рухнула панель с вентиляцией. Инцидент с российской спортсменкой произошел за несколько дней перед чемпионатом мира в Чили, пишет 24 Канал со ссылкой на Legalbet.

Что произошло с россиянкой в отеле?

Часть потолка упала прямо на российскую велогонщицу. Как рассказывала напарница по сборной Алина Лысенко, Валгонен не пострадала, а лишь отделалась испугом.

Как на российскую велогонщицу спала панель вентиляции: смотрите видео

После этого внезапного инцидента администрация отеля переселила спортсменок в другой номер.

К слову, чемпионат мира стартовал 22 октября. Во время соревнований, которые продлятся до 26 октября, будет разыграно 22 комплекта наград.

Что известно о Валерии Валгонен?

Начала становление в профессиональном спорте в составе российской команды Lokosphinx, после чего переехала в Европу.

Два года назад выиграла общий зачет. Валгонен признали одной из самых перспективных молодых гонщиц.

В этом году россиянка начала выступать за испанскую команду UPV Women's Cycling.

В 2025-м Валерия торжествовала на Кубка Испании по шоссе.

Пока российским спортсменкам на голову падают потолки, украинские спортсмены продолжают класть свои жизни за независимость нашей страны. Летом текущего года враг забрал жизнь Кирилла Винокурова, сына известного украинского велогонщика Андрея Винокурова. Его жизнь оборвалась во время выполнения боевого задания в составе 3-й отдельной штурмовой бригады.