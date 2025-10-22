У готельному номері на відому російську спортсменку впала стеля: дивовижне відео

Із титулованою російською велогонщицею Валерією Валгонен стався унікальний інцидент у готелі. У її номері на неї чекав несподіваний сюрприз.

Під час проживання на Валерію Валгонен звалилась панель із вентиляцією. Інцидент із російською спортсменкою трапився за декілька днів перед чемпіонатом світу у Чилі, пише 24 Канал із посиланням на Legalbet.

Що сталось із росіянкою у готелі?

Частина стелі впала прямо на російську велогонщицю. Як розповідала напарниця по збірній Аліна Лисенко, Валгонен не постраждала, а лише відбулась переляком.

Як на російську велогонщицю спала панель вентиляції: дивіться відео

Після цього раптового інциденту адміністрація готелю переселила спортсменок в інший номер.

До слова, чемпіонат світу стартував 22 жовтня. Під час змагань, які триватимуть до 26 жовтня, буде розіграно 22 комплекти нагород.

Що відомо про Валерію Валгонен?

Почала становлення у професійному спорті у складі російської команди Lokosphinx, після чого переїхала до Європи.

Два роки тому виграла загальний залік. Валгонен визнали однією із найперспективніших молодих гонщиць.

Цього року росіянка почала виступати за іспанську команду UPV Women's Cycling.

У 2025-му Валерія тріумфувала на Кубка Іспанії з шосе.

Поки російським спортсменкам на голову падають стелі, українські спортсмени продовжують покладати свої життя за незалежність нашої країни. Влітку поточного року ворог забрав життя Кирила Винокурова, сина відомого українського велогонщика Андрія Винокурова. Його життя обірвалось під час виконання бойового завдання у складі 3-ї окремої штурмової бригади.