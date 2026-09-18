НАБУ сообщило подробности дела, в котором фигурирует Шовковский

В Национальном антикоррупционном бюро прокомментировали слухи о проверке в отношении бывшего главного тренера Динамо. Известно, что происходит в настоящее время.

Недавно в сети появилась информация о том, что НАБУ проверяет обстоятельства конфликта вокруг стрелкового тира в Киеве, связанного с компанией супруги бывшего футболиста и тренера Динамо. В НАБУ дали комментарий.

Что говорят в НАБУ и причем здесь Шовковский

В ведомстве отметили, что соответствующий сигнал поступил в августе.

13 августа 2026 года в Национальное бюро поступило постановление следственного судьи Высшего антикоррупционного суда, которым он обязал уполномоченных лиц Бюро внести в Единый реестр досудебных расследований сведения по сообщению от 21.07.2026 о возможном вымогательстве денежных средств в особо крупном размере в условиях военного положения,

– говорится в сообщении.

В пресс-службе НАБУ пояснили, что такое правонарушение "не подследственно Национальному бюро". Поэтому уже 26 августа было вынесено постановление об "определении подследственности ГУНП в городе Киеве", то есть о передаче дела на рассмотрение полиции.

Ранее в СМИ появлялась информация, что фигурантом дела является Александр Шовковский.

Что об этом говорит Шовковский

В своих соцсетях экс-тренер киевского клуба подчеркнул, что документ о регистрации уголовного производства не подтверждает правдивость изложенных в заявлении обвинений.

Также он добавил, что о наличии конфликта вокруг тира самостоятельно публично сообщил еще в марте. История касается помещения стрелкового тира в Соломенском районе Киева. С 2021 года его арендовала компания "ТАКТИКА", совладелицей которой является супруга Шовковского.

В 2023 году договор аренды был расторгнут, однако помещение продолжали использовать на условиях субаренды. Впоследствии владелец решил продать недвижимость.