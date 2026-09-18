Нещодавно мережі з’явилась інформація, що НАБУ перевіряє історію навколо конфлікту щодо стрілецького тиру в Києві, пов'язаного із компанією дружини ексфутболіста та тренера Динамо. У НАБУ надали коментар.

Що говорять у НАБУ і до чого тут Шовковський

В органі зазначили, що відповідний сигнал отримали у серпні.

13 серпня 2026 року до Національного бюро надійшла ухвала слідчого судді Вищого антикорупційного суду, якою він зобов’язав уповноважених осіб Бюро внести до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості за повідомленням від 21.07.2026 щодо можливого вимагання грошових коштів в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану,

– йдеться у повідомленні.

У пресслужбі НАБУ пояснили, що таке правопорушення "не підслідне Національному бюро". Тому уже 26 серпня було винесено постанову про "визначення підслідності за ГУНП у місті Києві", тобто передачу його на розглядад поліції.

Раніше у ЗМІ з’являлась інформація, що фігурантом справи є Олександр Шовковський.

Що про це говорить Шовковський

У своїх соцмережах екснаставник київського клубу наголосив, що документ про реєстрацію кримінального провадження не підтверджує правдивість викладених у заяві звинувачень.

Також він додав, що про наявність конфлікту щодо тиру самотужки публічно повідомив у березні. Історія стосується приміщення стрілецького тиру в Солом'янському районі Києва. З 2021 року його орендувала компанія "ТАКТІКА", співвласницею якої є дружина Шовковського.

У 2023 році договір оренди розірвали, однак приміщення продовжили використовувати на умовах суборенди. Згодом власник вирішив продати нерухомість.