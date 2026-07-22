52-я ракетка мира буквально разгромила в соцсетях представительниц Украины, которые вместо того, чтобы отстаивать интересы государства на международной арене, устроили веселье с врагом. Сами теннисистки, хоть и с опозданием, но наконец-то объяснили свою позицию, пишет 24 Канал.

Как Киченок и Стародубцева объяснили свой поступок

Надежда Киченок в посте в инстаграме заявила, что ей жаль и стыдно за то, что имели место танцы под композиции из страны-убийцы и братание с теми соперницами, которым обычно наши теннисистки даже не подают руку на корте. Спортсменка взяла на себя ответственность за эти действия, которые вызвали у ее поклонников возмущение и разочарование.

Киченок пояснила, что пришла на свадьбу по приглашению своей подруги Дарьи Касаткиной, которая "открыто осуждает российскую агрессию, публично выражает свою позицию и сменила гражданство". Она напомнила, что с начала полномасштабной войны помогает украинским защитникам и будет продолжать это делать, а также подчеркнула, что считает Россию агрессором и выступает против россиян в мировом спорте.

Что касается Юлии Стародубцевой, то она в своем посте не извинялась, а заявила, что ей "неприятно, когда говорят, как я должна себя чувствовать". Теннисистка напомнила, что не может вернуться в свой родной город Новую Каховку из-за оккупации. Она также подчеркнула, что на свадьбе была "ради подруги, а не ради ее гостей", и напомнила о позиции Касаткиной, которая осуждает войну и сменила гражданство.

Когда Киченок, Стародубцева и Олейникова могут встретиться в сборной

22–27 сентября в китайском Шэньчжэне состоится финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг, на который Украина квалифицировалась благодаря победе над сборной Польши.

В четвертьфинале наших девушек ждет противостояние с Бельгией. В случае успеха они выйдут на победителя пары "Италия – Китай", где фаворитками являются действующие обладательницы трофея – итальянки.

Юлия Стародубцева в этом году не попала в состав команды, зато Александра Олейникова дебютировала в сборной, а Надежда Киченко с сестрой Людмилой традиционно составили дуэт для парного разряда.